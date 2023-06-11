جاء ذلك فى ختام أعمال القمة اليوم، والتي استمرت يومين واستضافتها العاصمة النمساوية فيينا بمشاركة عدد كبير من قيادات حركات السلام الدولية ومنظمات حقوق الإنسان حول العالم.



واستمع الحضور في اليوم الثاني والختامي إلى رسالة مصورة بالفيديو من الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا دعا فيها إلى الوقف الفوري للهجمات الروسية على أوكرانيا ودعم إحلال السلام ووقف إراقة الدماء خاصة من المدنيين الأبرياء.



كما تحدثت أمام المؤتمر كلير دالي عضو البرلمان الأوروبي ممثل أيرلندا عن ضرورة التكاتف الدولي لوقف الحرب والضغط على قادة السياسة والعسكرية لإنهاء الهجمات.



وفي ختام القمة... أطلق قادة منظمات السلام الدولية ما سمي " نداء فيينا من أجل السلام في أوكرانيا " وناقش القادة الخطوات المقبلة للمجتمع المدني بعد قمة فيينا .