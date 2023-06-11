رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. وغدا عودة الانعقاد

كتب أمين صالح

أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، عن رفع الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، على أن تعقد الجلسة التالية غدا الإثنين فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا.

وناقشت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للعام المالى 2023/2024.

وكان الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أكد إن الخطة والموازنة للعام المالي 23/24، تواصلان العمل على تخفيف الإعباء المعيشية على شعب مصر من خلال زيادة الاجور والمرتبات، والتعجيل بها وزيادة المعاشات وزيادة الحد الأدنى وحد الإعفاء الضريبى وزيادة الدعم المخصص لمنظومتى رغيف الخبز والسلع التموينية والمنتجات البترولية ومخصصات وعد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة.

ولفت الفقى، إلى استمرار جهود الدولة خلال الخطة والموازنة للعام المالى 23/24 للارتقاء بحياة المواطن المصرى نحو حياة كريمة لنحو 60 مليون مواطن يعيشون فى قرى مصر، بالإضافة إلى مزيد من مخصصات آخرى مثل العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى وجهود الدولة نحو تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى تعزيز الجهد التنموى والتشغيل وخلق فرص عمل يزيادة كبيرة فى مخصصات الاستثمارات الحكومية بالباب السادس بنسبة 40% وهى نسبة غير مسبوقة، حيث زادت من 346 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى الى نحو 587 مليار جنيه خلال العام المالى 23/24 بزيادة تقدر بنحو 211 مليار جنيه.