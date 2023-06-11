رئيس كازاخستان يعلن غدا الاثنين يوم حداد وطنى على ضحايا حرائق الغابات

أ.ش.أ

أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف يوم غد الاثنين يوم حداد وطني على ضحايا حرائق الغابات الهائلة في الجزء الشرقي من الدولة.

وقال توكاييف - خلال اجتماع مع عائلات الضحايا لدى وصوله لمنطقة آباي شرق كازاخستان، بحسب وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية - "أُعلن يوم الاثنين يوم حداد وطني.. سنحزن معكم ونتذكر أسماء الذين لقوا حتفهم.. أحثكم على البقاء أقوياء وهادئين".

ووصف حريق الغابات بأنه "مأساة كبيرة للأمة بأكملها".. ووعد بمساعدة الحكومة لعائلات الضحايا، متعهدا بتقديم المسؤولين إلى العدالة.

كان قد اندلع حريق في غابات "باتباييف" بمنطقة "آباي" يوم الخميس الماضي بسبب الصواعق، ولم يتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق بسرعة لأن الآلات لم تتمكن من الوصول إلى المنطقة.. وذكرت السلطات أن 14 من عمال الغابات لقوا مصرعهم في الحريق.