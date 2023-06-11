رئيس سوهاج الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الثانوية بمجمع معهد الروافع الابتدائى

سوهاج عمرو خلف

تفقد اليوم الأحد الدكتور أحمد حمادى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية مركز توزيع الأسئلة الرئيسى بعدها استهل "حمادى" جولته الميدانية بمجمع لجان ( معهد الروافع الابتدائى ) والذى يضم لجان معاهد ( سوهاج ـ الروافع ـ الصلعا ) القسم الأدبى، حيث تابع أعمال الامتحانات وتواجد لجان المتابعة وانتظام الأعمال والالتزام بكافة إجراءات الأمن ومنع تواجد الهواتف المحمولة، كما شدد رئيس الإدارة المركزية على ضرورة توفير الهدوء والمناخ المناسب لأداء الامتحانات موجهًا التحية لجهود جميع المشاركين فى امتحانات الثانوية الأزهرية.

وكان الطلاب قد أدوا اليوم الأحد امتحان مادة الجغرافيا للقسم الأدبى وسط حالة من الهدوء وعدم وجود شكاوى من بخصوص الأسئلة.