رئيس جامعة قناة السويس يتفقد الإنشاءات الجديدة داخل الحرم الجامعي.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

واصل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس تفقده للمشروعات الإنشائية المقامة داخل الحرم الجامعي لمتابعة التنفيذ وحل المشكلات التي قد تواجه تلك المشروعات.

وخلال جولته أوضح "مندور" أن التوسع فى البنية التحتية بالجامعة يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير المنظومة التعليمية، والتي تسعى إلى تحديث البنية التحتية، بما يتوافق مع خطة تحويل الجامعة إلى "جامعة ذكية" ، لافتاً إلى أن التوسع الكبير الذي يتم في البرامج الدراسية المميزة داخل الجامعة، وانطلاق أول برنامج دارسة بينية العام القادم بين كليتي الحاسبات والمعلومات و كلية الآداب-يجعل تطوير البنية التحتية أمراً حتمياً لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب.

رافق رئيس الجامعة فى جولته المهندسة هبة إمام مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية، واللواء سيد ندا مدير إدارة الأمن الجامعي، منى فيصل مدير دار الضيافة و محمد نبيل بمكتب رئيس الجامعة.

وأثناء التفقد - أفاد " مندور " أن العام الجامعي الجديد 2023 - 2024 سيشهد افتتاح مبنى الألسن والحاسبات والمعلومات، وتوسعات مبنى معهد

ال ITI، بالإضافة إلى مبنى الاختبارات الإلكترونية ، بينما أشار إلى أنه جاري العمل داخل مبنى كلية الهندسة الجديد، والمنتظر تسليمه بعد عام ونصف من الآن، مقدماً شرح تفصيلياً لأعمال الإنشاءات المقامة في مبني هندسة ، حيث يضم الطابق الأول مكاتب إدارية ، و 26 غرفة أعضاء هيئة تدريس، و 17 مكتب إداري بمسطح 1500م2، بالإضافة إلى 13 قاعة دراسية بمسطح 2100 م2 ، إلى جانب مدرج رئيسي يسع 500 طالب وطالبة بمسطح 800 م2 ، أما الطابق الأرضي فيشمل 5 قاعات دراسية بمسطح 750 م2، بالإضافة إلى 4 مدرجات سعة 200 طالب وطالبة للمدرج الواحد بمسطح 1600 م2، إلى جانب 39 مكتب إداري، وغرف أعضاء هيئة تدريس بمسطح 1280 م2، وكذلك يوجد بكل طابق ممرات حركة و مرافق بمسطح 2500 م2.

تم التنفيذ بطاقم إشراف من الإدارة الهندسية يضم المهندس محمد سعد محمد مدير إدارة الإنشاءات والمهندسة غاده عبد الله.

وتوجه "مندور" أيضا لمُشاهدة آخر ما تم إنجازه بالمشروع المتكامل لتطوير الحرم الجامعي مع متابعة التوسعات التي تتم بالطرق الرئيسية بالجامعة ، مُشددا على سرعة الانتهاء من تلك الأعمال خلال هذا الأسبوع .