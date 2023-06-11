"خطفناها لمساومة أسرتها على المال".. اعترافات المتهمين بخطف طالبة الأقصر

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

"خطفناها لمساومة أسرتها على المال"، بهذه الكلمات اعترف المتهمان بخطف طالبة في الأقصر، واحتجازها بمنزل أحدهما بعد اختطافها في سيارة.

ونجحت الداخلية في ضبط مرتكبى واقعة إختطاف طالبة بالأقصر فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القرنة بمديرية أمن الأقصر من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) بغياب ابنته (طالبة) عن مسكنهما أثناء قيامها باللهو أمامه.. وفى وقتٍ لاحق وردت عدة رسائل على هاتف نجله (مزارع - مقيم بذات الناحية) على تطبيق "واتس آب" من رقم هاتف "مُحدد" تتضمن طلب دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراح شقيقته .

أسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر عن أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين – مقيمان بدائرة المركز)

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترافا بإرتكابهما واقعة إختطاف المجنى عليها مُستخدمان فـى ذلك سيارة ربع نقل قيادة أحدهما "تم ضبطها" بقصد مساومة أهليتها على دفع مبلغ مالى نظير اطلاق صراحها، وبمناقشتهما عن مكان تواجد المتغيبة أفادوا بقيام أحدهما بإخفاء الطفلة بمنزل (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة المركز) مقابل تحصلها على جزء من مبلغ الفدية (أمكن ضبط الأخيرة وتحرير الطفلة المختطفة)، وبمواجهتها أيدت مضمون ما سبق|، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.