خروج 32 مصابًا بنزلات معوية من مستشفى الحسينية المركزي بعد تلقيهم العلاج

قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، انه خرج 32 مصابا بنزلات معوية، من مستشفى الحسينية المركزى، ذلك بعد تلقيهم الخدمة الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم الصحية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية، انه فور تلقى اخطار لاستقبال مستشفى الحسينية المركزى، حالات تعانى من نزلة معوية، بسبب تناول وجبة فى حفل عرس، انتقل إلى مستشفى للإشراف على سرعة تقديم الخدمات الطبية للحالات والذى بلغ عددهم 32 حالة ترددت على قسم الاستقبال والطوارئ، والأقسام المكملة لها، متابعاً توقيع الكشف الطبى على المرضى، وإجراء الفحوصات الطبية، والأشعات اللازمة لهم، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين.

مضيفا انه لم يغادر حتى التأكد تماماً من حصول جميع المصابين على الخدمة، وخروجهم جميعاً تحسن وبحالة جيدة، مقدماً الشكر لمديرة المستشفى وللفرق الطبية وجميع العاملين بالمستشفى، والمشاركين فى هذا العمل على الجهود المبذولة لصالح المرضى والمصابين بمحافظة الشرقية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأنه فور علم المديرية بدخول حالات ادعاء تسمم غذائى، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات المجاورة، وتكليف مراقبى ومفتشى الأغذية وفرق الوقائى، ومراقبى صحة البيئة بالمديرية، والإدارة الصحية بالحسينية، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، والتدابير اللازمة، وانتشار فرق التقصى عن أسباب ذلك، مع سحب العينات اللازمة من المأكولات المطهية وغير المطهية، هذا بالإضافة إلى إبلاغ الجهات المعنية وفقاً لتوجيهات المحافظ، والتى قامت بدورها على الوجه الأمثل، وتم احتجاز الطاهى بحفل الزفاف، لحين العرض على النيابة العامة، واستكمال التحقيقات.