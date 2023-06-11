خارجية روسيا تسخر بشأن ما يتردد عن ضلوع أوكرانيا في تفجير "التيار الشمالي"

أ ش أ

سخرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مما جاء في وسائل الإعلام البلجيكية بأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أبلغت بلجيكا عن الأثر الأوكراني في الهجمات الإرهابية على "التيار الشمالي".

وقالت زاخاروفا - على قناتها في "تلجرام"، السبت- "لا يوجد كبش فداء أفضل يمكن العثور عليه من أوكرانيا"، مشيرة إلى أنها لحظة مناسبة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة لإلقاء اللوم على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكانت وسائل إعلام بلجيكية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن الاستخبارات الأمريكية أخطرت بلجيكا بشأن المسار الأوكراني في تخريب "التيار الشمالي".