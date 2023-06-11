حريق يلتهم أتوبيسا على طريق "الإسماعيلية - السويس الصحراوي" دون إصابات بشرية

الإسماعيلية- صبرى غانم

التهمت النيران اتوبيس خاص بنقل العاملين بأحد مصانع الأدوية على طريق "الإسماعيلية - السويس الصحراوي" وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة دون وجود أي إصابات في الحادث.

وتلقي اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد اندلاع حريق في اتوبيس تابع لإحدى شركات الادوية علي طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي قرب قرية أبو سلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ، ونجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية، جارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.