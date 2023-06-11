"جمارك الدخيلة" تضبط محاولة تهريب كمية من المبيدات الزراعية بالمخالفة للقانون

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة مجدي كمال الشهاوي بالتنسيق مع الإدارة العامة للحركة برئاسة محمد البسيوني مدير عام الإدارة العامة للحركة والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي برئاسة محمد درويش من ضبط محاولة تهريب كمية من المبيدات الزراعية المحظور استيرادها او تداولها إلا بموافقة مسبقة طبقا لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناءاً علي اخباريه مقدمة من إحدى الجهات الرقابية والإدارة المركزية لجمارك الدخيلة بمحاولة شركة أ . ج . ت تهريب أصناف مخالفة ضمن مشمول حاوية 40 قدم رقم TRIU6735561 واردة من الصين ومقدم عنها البيان الجمركي رقم 172895 لسنة 2023 والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن 1050 شيكارة سلفات كالسيوم منشأ الصين بوزن 26 طن و250 كيلو جرام .

وتم تشكيل لجنة برئاسة محمد شحاته إبراهيم مدير إدارة التعريفة وهشام بدر مدير إدارة الحركة وأحمد حامد مدير التعريفة ومحمود بلال مدير الحركة وعبد الحميد سعد عوض رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي لكشف ومعاينة المشمول فإشتبهت اللجنة فى أن يكون الصنف الوارد على الطبيعة مبيدات زراعية معبأة داخل شكائر مرقوم عليها سلفات كالسيوم ، وتم سحب عينة للتحليل فى المعمل المختص فأفاد تقرير المعمل بأن الصنف عبارة عن أسيتا مبريد وهو من المبيدات الزراعية التي تحتاج إلي تسجيل وموافقات مسبقة من الجهات المختصة والمعمل المركزي للمبيدات ، بالعرض علي إدارة الشئون القانونية أفادت بأن الواقعة تمثل تهربا جمركيا .

وبلغت قيمة الضرائب والرسوم والغرامات المستحقة 18 مليون جنيه

قرر مجدي كمال الشهاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ علي المضبوطات .