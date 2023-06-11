"تموين الإسكندرية" تضبط سجائر وأدخنة الإلكترونية مجهولة المصدر

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة للحفاظ على صحة المواطنين وحماية للأسواق من السلع المجهولة المصدر والغش التجارى والتدليس.

وأصدر محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات لإدارة التجارة الداخلية بالمديرية بتشديد الرقابة التجارية على أسواق السجائر و الأدخنة ،حيث قامت إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد القائم بأعمال مدير التجارة الداخلية بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بشن حملات رقابية تجارية بأنحاء الإسكندرية و التى أسفرت عن ضبط محل لبيع مستلزمات الڨيب والشيشة الالكترونية وذلك لحيازته منتجات مجهولة المصدر وتم ضبط 208 عبوة زيت ليكويد مجهول المصدر وغير مصرح بتداوله.

وتم ضبط محل بازار وذلك لحيازته 375 علبة سجائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها ,ضبط محل وذلك لحيازته منتجات مجهولة المصدر عبارة 34 علبة سجائر مجهوله المصدر ,24 علبة تبغ سجائر مجهول المصدر.

وضبط محل لبيع المواد الغذائية والادخنة وذلك لحيازتة 120علبة سجائر مجهولة المصدر، ضبط محل لبيع السلع الغذائية والادخنة وذلك لحيازته,250 علبة سجائر مجهولة المصدر، ضبط محل لبيع مستلزمات الفيب والشيشة الالكترونية وذلك لحيازته منتجات مجهولة المصدر وغير مصحوبه بالفواتير الدالة على حيازتها عباره عن 101 عبوة زيت ليكويد مختلفه الانواع مجهولة المصدر, ضبط محل لبيع السلع الغذائية وذلك لعدم قيامه بالاعلان الاسعار

كما تم ضبط مطعم وكافيه وذلك لعدم قيامه بالاعلان الاسعار ،و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام