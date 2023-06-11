تعليم الشرقية: 185 لجنة تستقبل غدا 54279 طالبا فى امتحانات الثانوية العامة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

صرح المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية أنهت استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام 2022 م / 2023 م

بكافة تخصصاتها على مستوى 20 إدارة تعليمية وأن غدا الاثنين 12 /6 / 2023 بداية الامتحانات وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 13 / 7 / 2023 م حسب الجدول المقرر والمعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وأن إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام 2022 م / 2023 م

بتخصصاتها المختلفة بلغ 54279 طالب وطالبة موزعين على عدد 158 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية .

وأضاف وكيل أول الوزارة ان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يتابع يوميا تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تتخذ وتتم للاستعداد لأعمال الامتحانات، مشدد على ضرورة توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب مضيفا إن جميع أجهزة المحافظة تعمل علي توفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات لكونها من المهام القومية ، مشيرا أن جميع الإدارات التعليمية انتهت من تطهير كافة اللجان الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالمدارس حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات،

وشدد وكيل أول الوزارة على الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان وتنفيذ جميع التعليمات الواردة بالكتاب الدوري لمعالي وزير التربية والتعليم رقم 22 الصادر بتاريخ 25 مايو 2023

جاء ذلك خلال اجتماعاته مع السادة مديري عموم الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان المنتدبين لأعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة واللجنة الثلاثية

تم مناقشة كافة التعليمات الواردة بالكتاب الدوري لمعالي وزير التربية والتعليم رقم 22

وشدد سيادته علي توفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة. والحفاظ على النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر

وأكد أنه اطمئن علي جميع اللجان و أنها على استعداد تام لاستقبال الطلاب حيث تم تشكيل لجان للمرور على لجان المدارس تحت إشراف السادة مديرو عموم الإدارات التعليمية للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة

وأضاف أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية قـامت بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين وصول أوراق الأسئلة للجان وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة ومواجهة أعمال الغش والشغب إن وجدت .

وكذلك تم التنسيق مع مديرية الصحة للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ .

كما اطمئن سيادته على تجهيزات الاستراحات وتوفير كل سبل الراحة لاستقبال السادة رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين المنتدبين لأعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة

وأكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول الوزارة على مواصلة المتابعة المستمرة من قبل السادة مديري الإدارات التعليمية مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية الخاصة بالامتحانات مع إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية

كما شدد على عدم اصطحاب المحمول داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين والمراقبين والعاملين باللجنة مضيفا أنه اصدر توجيهات و تعليمات مشددة لدي مديري الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان الامتحانية بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم قبل وبعد أداء الامتحانات، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، ومراعاة المسافات البينية بين الطلاب ، والتأكد من توافر مواد التطهير وجهاز قياس الحرارة حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمراقبين وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات

وناشد وكيل أول الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور