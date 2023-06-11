ترامب يندد بالنظام القضائى ويصفه بـ"الفاسد" بعد توجيه لائحة اتهامات إليه

وقال ترامب، خلال مخاطبته أنصاره للمرة الأولي بعد توجيه لائحة اتهامات إليه حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم،" إن نظام القضاء الأمريكي موجه ويشوبه بعض الفساد" بحسب تعبيره.

وتتضمن لائحة الاتهام ضد ترامب التي نشرت الجمعة 37 تهمة بينها "الاحتفاظ غير القانوني بمعلومات تتعلق بالأمن القومي" و"عرقلة عمل القضاء" وتقديم "شهادة زور".

ويواجه ترامب تحقيقا فدراليا آخر لدوره في أحداث الكونجرس في السادس من يناير 2021 وتحدث ترامب الذي سبق أن ندد ب"ما يعتبره اضطهادا ذا دوافع سياسية"، في مؤتمرين للجمهوريين في ولايتي جورجيا وكارولاينا الشمالية، مستخدما المنصتين لمهاجمة مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) واتهام المدعين الفدراليين باستهدافه بطريقة غير عادلة، ويأتي الحدثان قبل أيام من مثول ترامب المتوقع أمام محكمة في ميامي الثلاثاء.

ومزق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أمس السبت، لائحة الاتهام الفيدرالية، التي تتهمه بإساءة التعامل مع وثائق سرية، واتهم ترامب "الديمقراطيين" بالقيام بـ"دور سياسي ضده بزعم ازدواجية المعايير في إدارة العدل".

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن ترامب انتقد لائحة الاتهام - في خطاب - قائلاً "لقد أخذوا تهمة واحدة، وجعلوها 36 مادة مختلفة، هذه وظيفة سياسية ناجحة، إن الجمهوريين تتم معاملتهم بشكل مختلف في وزارة العدل مقارنة بالديمقراطيين".

وتتهم لائحة الاتهام ترامب بعدم الامتثال لمطالب إعادة وثائق سرية، بما في ذلك خطط لهجوم انتقامي على قوة أجنبية لم تذكر اسمها، وتشمل الوثائق الأخرى القدرات الدفاعية والتسليحية للولايات المتحدة وتفاصيل البرنامج النووي الأمريكي.

كما جاء في لائحة الاتهام أن الكشف غير المصرح به عن هذه الوثائق السرية قد يعرض للخطر الأمن القومي للولايات المتحدة والعلاقات الخارجية وسلامة الجيش الأمريكي والمصادر البشرية واستمرار أساليب جمع المعلومات الاستخباراتية الحساسة، ورفض ترامب وحلفاؤه هذه الاتهامات، ووصفوها بأنها "ذات دوافع سياسية".