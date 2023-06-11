تدشين المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بأسوان

أسوان- صلاح المسن

شهد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان ، تدشين فاعليات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية المرحلة الثانية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان،وذلك بحضور الدكتورة غادة أبوزيد نيابة عن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالعزيز عرابي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

والدكتور ممدوح السيد مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة لجنوب الصعيد بأسوان،والدكتوره هدي مصطفي مدير فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان، والدكتور علي دندراوي نائب رئيس الجامعة الأسبق، ووكلاء كلية الخدمة الاجتماعية، والدكتوره نبيلة لطفي مقرر الندوة، ونخبة من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وطلاب كلية الخدمة الاجتماعية جامعة أسوان.

كما رحب الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة بالحضور في رحاب جامعة أسوان، وأكد خلال كلمته علي أهمية تطبيق الإستراتيجية الوطنية للوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال ايجاد شراكة حقيقية وفعالة من الشراكات والمصانع والمؤسسات المنتجة بالمحافظة، وذلك لتفعيل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والعمل علي التنمية الاقتصادية، بتوفير معايير نجاح المشروعات التنموية وإنجازات مبادرة المشروعات الخضراء الذكية والتي أصبحت من أهداف وثمار مؤتمر المناخ COP27.

وأشار رئيس جامعة أسوان، الي منح جهاز شئون البيئة صلاحيات أكثر للتعامل مع قضايا التلوث البيئي من النفايات والمخلفات،والعمل علي مناقشة تشريع جديد ليتأقلم مع قضايا المناخ وتطوراته، مع جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لتلك الأهداف، كما تساهم المبادرة في وضع خريطة على مستوى المحافظة للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها من الداخل والخارج مع استثمار عقول الباحثين من طلاب جامعة أسوان.

وأضافت الدكتوره غادة ابوزيد نائب محافظ أسوان، خلال كلمتها التي نقلت خلالها تحية اللواء أشرف عطية للحضور، وأنه تقدم خلال المبادرة ما يقرب من 188مشروع ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمرحلة الاولي، وقامت اللجنة المنوطة بتقييم المشروعات إلي تصفيتها إلي 50 مشروع والتي فاز خلالها 18مشروع موزعين علي 6 قطاعات مختلفة، والتي اختارت 3مشروعات فائزة بالمرحلة الأولى، ومن أهم مكتسبات المبادرة ترجمة أهداف التنمية المستدامة، والعمل علي إعداد قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظة،من أجل بناء قدرات كوادر علمية وبحثية وبالإضافة إلى الشراكة الذكية بين الجهات المحلية والوطنية والدولية، وتمكين العديد من القطاعات بالمبادرة كقطاع المرأة والشباب والقطاع الخاص والمجتمع المدني، فضلا عن تعظيم العائد الناتج من الشراكة.

وأوضح الدكتور ممدوح السيد مدير فرع جهاز شئون البيئة لجنوب الصعيد بأسوان

انهم يعملون علي رفع الوعي الخاص بتغيرات المناخ، واتاحة الفرصة للمشاركة لشباب الجامعة علي المنصة

بعرض محاور التوعية والتثقيف والمسابقات ومتطلبات إعداد المشروعات التنموية وأوراق السياسات ومعايير التحكيم حول موضوعات اللقاءات التعريفية والتثقيفية للطلاب، وذلك بهدف التعريف باستراتيجيات الدولة المصرية في إطار التثقيف والتوعية والتدريب كأحد المحاور المهمة التي تعمل عليها الإستراتيجية الوطنية، مع تقديم الدعم للمشروعات الفائزة لإبراز أفكار ومبادرات الشباب.

كما تناولت الدكتوره هدي مصطفي مدير فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان، دور المرأة الأسوانية ومشاركتها في المبادرة مع عرض نماذج للمرأة الناجحة في تحقيق عائد اقتصادي لها ولأسرتها، مع نشر الوعي والتثقيف لديهن بمختلف مراكز ومدن وقري المحافظة.

وفي ختام الندوة تم استعراض المشروعات الفائزة في المرحلة الأولى، والتي قدمها المهندس محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لشركة مصر أدفو للورق،مشروع صناعة الورق، والدكتور أحمد زكي رئيس الإتحاد النوعي للبيئة، مشروع شتلات محصول قصب السكر، والمهندسة أماني بدر وكيل وزارة الزراعة بأسوان.