اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 يونيو 2023 12:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

بعد سقوط المتسولة المليونية.. ضبط متسولين بحوزتهم عملات أجنبية

الأحد، 11 يونيو 2023 12:46 م
بعد سقوط المتسولة المليونية.. ضبط متسولين بحوزتهم عملات أجنبية حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع (قطاع الأمن العام) ومديريتى أمن "القاهرة والجيزة" حملات أمنية لضبط أعمال التسول واستجداء المواطنين..استهدفت دوائر أقسام شرطة (السلام أول – عين شمس – النزهة - الهرم)، وبعض الميادين والحدائق العامة والمولات التجارية والمناطق الحيوية.

 
 
أسفرت جهودها عن ضبط (أحد الأشخاص وسيدتين)، وبحوزتهم (مبالغ مالية "محلية وأجنبية")، حال قيامهم بأعمال التسول واستغلال الأطفال الأحداث واستجداء المارة بالطريق العام بقصد التربح، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

الداخلية

اخبار الداخلية

جهود الداخلية

حوادث

حوادث اليوم

اخبار الحوادث

حملات أمنية

حملات مرورية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة