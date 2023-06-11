"بسبب المخلفات الخطرة".. تحرير 5 جنح لمنشآت صناعية بمركز بلبيس

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخازن ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية وبيئية من الجهات المختصة وكذلك التأكد من التخلص الآمن من النفايات الخطرة وتطبيق القانون على المخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفى هذا الإطار قامت إدارة التفتيش البيئى والمخلفات الصلبة والخطرة بفرع جهاز شئون البيئة بالشرقية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالقاهرة و إدارة التموين بمركز بلبيس بتنفيذ حملة مفاجئة للتفتيش على المنشآت الصناعيه بمركز بلبيس وذلك للتأكد من تطبيق تلك المنشآت للإشتراطات البيئية في التخلص الأمن من المخلفات وعدم الخلط بينهم وعدم وجود إنبعاثات تضر بصحة الإنسان والبيئة المحيطة ، وأسفرت الحملة على ضبط خمس منشآت وتم تحرير خمس جنح لهذه المنشآت .

ومن جانبه أشار الدكتور مجدى الحصرى رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية أن المخالفات التى رصدتها الحملة في المنشآت التى تم التفتيش عليها تتمثل في (عدم وجود سجل مواد خطرة – عدم وجود سجل بيئى – عدم مطابقة غرفه تجميع النفايات للاشتراطات البيئيه -عدم فصل المخلفات الخطره عن المخلفات الصلبه -عدم وجود غرفه للمخلفات الصلبه -انتهاء رخصة تداول المخلفات الخطره ) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين للنيابة العامة.

وتم تحرير محاضر ضدهم وجاءت على النحو التالي تحرير محضر جنحة لمصنع لتعبئة الجبس الزراعى رقم (10721)جنح بلبيس لسنة 2023، محضر جنحة لمصنع إنتاج خامات البلاستيك رقم (10722)جنح بلبيس لسنة 2023، محضر جنحة لمصنع خلط وتعبئة الأسمدة الزراعية رقم (10723)جنح بلبيس لسنة 2023، محضر جنحه لمصنع بلاستيك رقم (10724)جنح بلبيس لسنة 2023، محضر جنحة لمطبعة خاصة بطباعة علب الحلوى رقم (10725)جنح بلبيس لسنة 2023.