بروتوكول تعاون لتسليم 1200 مشروع تنموي وتوزيع 18 ألف كرتونة غذاء على الأسر الأولى بالرعاية

كتب مدحت وهبة

وقعت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنمية بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة أبو هشيمه الخير، بهدف تسليم عدد 1200مشروع تنموي وتوزيع عدد 18 ألف كرتونة مواد غذائية و18 ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا بمحافظة بني سويف، بقيمة إجمالية 45 مليون جنيه.

وقع البروتوكول كل من مروة فخرى، المدير التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة، وأحمد أبو هشيمة، رئيس مؤسسة "أبو هشيمة الخير"، والمهندس حسام القباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان.

وصرح المهندس حسام القبانى، رئيس مجلس ادارة جمعية الأورمان، أنه يفخر بهذا التعاون المثمر بين مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة ابو هشيمه الخير وجمعية الأورمان، بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، كما أن البروتوكول يعكس دور المجتمع المدني في الارتقاء بشرائح غير القادرين وتنمية وتطوير القرى الأشد احتياجًا، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

واضاف القبانى ، أنه سيتم تحديد الحالات المستفيدة وفق أبحاث ميدانية لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا، فضلأ عن عمل خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابًا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته مؤكدأ أن هذا البروتوكول يعكس دور المجتمع المدني في الارتقاء بشرائح غير القادرين وتنمية وتطوير القرى الأشد احتياجًا، وأن الشراكة مع مؤسسة حياة كريمة ومؤسة أبو هشيمه الخير تعد نموذجا يحتذى به في تعاون مؤسسات المجتمع المدني للوصول للأسر المستحقة بأفضل حزمة من الخدمات التي ترفع أعباء المعيشة عن كاهلهم، مشيرا أن البروتوكول سيشمل تسليم مشاريع تنموية وتوزيع مواد غذائية بقيمة 45 مليون جنيه .لدعم الاسر الاولى بالرعاية فى قرى ونجوع محافظة بني سويف.