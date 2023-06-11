اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 يونيو 2023 01:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بدء الانتخابات البرلمانية المبكرة بجمهورية الجبل الأسود

الأحد، 11 يونيو 2023 12:46 م
بدء الانتخابات البرلمانية المبكرة بجمهورية الجبل الأسود الجبل الأسود
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

بدأ التصويت في انتخابات برلمانية مبكرة في جمهورية الجبل الأسود اليوم الأحد وهو تصويت يمكن أن يضع حدا للانقسامات السياسية العميقة وسنوات من عدم الاستقرار التي أعاقت الدولة الصغيرة العضو في الناتو في طريقها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.


وذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس أن هناك حوالي 542 ألف ناخب مؤهلون للاختيار من بين 15 حزبا وائتلافا تقدم مرشحين، بدءا من المجموعات المؤيدة بشدة للغرب إلى تلك المؤيدة للصرب والموالية لروسيا.


وهذه الانتخابات هي الأولى في الجبل الأسود منذ أكثر من 30 عاما ، والتي لا يشارك فيها ميلو جوكانوفيتش، الذي شغل منصب رئيس الوزراء أو رئيس الدولة بشكل شبه مستمر منذ عام 2001.. وخسر الانتخابات الرئاسية في أبريل وتراجع في السياسة الوطنية.


وتوقعت استطلاعات الرأي والمحللون أن تكون "أوروبا الآن" - وهي حركة وسطية تم تشكيلها حديثا - على الأرجح صاحبة أكبر عدد من الأصوات لكن بدون مقاعد كافية في البرلمان المؤلف من 81 مقعدا لتشكيل حكومة جديدة بمفردها.


شهد الحزب الديمقراطي للاشتراكيين، الحزب الذي كان يقوده جوكانوفيتش سابقا، انخفاضا في شعبيته بعد ثلاثة عقود من الهيمنة ولديه قيادة جديدة تبحث عن فرصة للعودة.


الجبل الأسود

انتخابات الجبل الأسود

الانتخابات البرلمانية بالجبل الأسود



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة