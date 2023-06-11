بدء الانتخابات البرلمانية المبكرة بجمهورية الجبل الأسود

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بدأ التصويت في انتخابات برلمانية مبكرة في جمهورية الجبل الأسود اليوم الأحد وهو تصويت يمكن أن يضع حدا للانقسامات السياسية العميقة وسنوات من عدم الاستقرار التي أعاقت الدولة الصغيرة العضو في الناتو في طريقها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.



وذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس أن هناك حوالي 542 ألف ناخب مؤهلون للاختيار من بين 15 حزبا وائتلافا تقدم مرشحين، بدءا من المجموعات المؤيدة بشدة للغرب إلى تلك المؤيدة للصرب والموالية لروسيا.



وهذه الانتخابات هي الأولى في الجبل الأسود منذ أكثر من 30 عاما ، والتي لا يشارك فيها ميلو جوكانوفيتش، الذي شغل منصب رئيس الوزراء أو رئيس الدولة بشكل شبه مستمر منذ عام 2001.. وخسر الانتخابات الرئاسية في أبريل وتراجع في السياسة الوطنية.



وتوقعت استطلاعات الرأي والمحللون أن تكون "أوروبا الآن" - وهي حركة وسطية تم تشكيلها حديثا - على الأرجح صاحبة أكبر عدد من الأصوات لكن بدون مقاعد كافية في البرلمان المؤلف من 81 مقعدا لتشكيل حكومة جديدة بمفردها.



شهد الحزب الديمقراطي للاشتراكيين، الحزب الذي كان يقوده جوكانوفيتش سابقا، انخفاضا في شعبيته بعد ثلاثة عقود من الهيمنة ولديه قيادة جديدة تبحث عن فرصة للعودة.