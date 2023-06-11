باكستان: مقتل 3 جنود و3 مسلحين فى اشتباك على الحدود الأفغانية

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لقي ما لا يقل عن 3 جنود و3 مسلحين مصرعهم في تبادل لإطلاق النار بين الجيش الباكستاني ومسلحين هاجموا نقطة تفتيش أمنية شمال غربي باكستان.

وذكر الجيش الباكستاني، في بيان أوردته صحيفة دون الباكستانية، اليوم الأحد ، أن ثلاثة جنود قُتلوا خلال معركة بالأسلحة النارية مع إرهابيين في منطقة وزيرستان الشمالية بولاية خيبر بختونخوا.

وأضاف البيان أن القوات الخاصة اشتبكت مع الإرهابيين، مما أسفر عن مقتل ثلاثة إرهابيين وإصابة أربعة آخرين.

وبحسب البيان، صادرت القوات أسلحة وذخائر الإرهابيين القتلى وقامت بتمشيط المنطقة للقضاء على أي إرهابيين آخرين.

وأكد الجبش الباكستاني في البيان إصراره على القضاء على خطر الإرهاب، مشددا على أن تضحيات الجنود الشجعان تزيد من عزيمته.