اليوم السابع
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النقض تحجز طعون المتهمين باستعراض القوة فى البحيرة لجلسة 7 يوليو للحكم

الأحد، 11 يونيو 2023 04:57 م
النقض تحجز طعون المتهمين باستعراض القوة فى البحيرة لجلسة 7 يوليو للحكم محكمة ـ أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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حجزت محكمة النقض الطعون المقدمة من المتهمين، الصادر ضدهم حكما بالحبس مع الشغل لمدة سنة لاتهام باستعراض القوة ضد مواطنين، لجلسة 7 يوليو المقبل للحكم.

وكشف أمر إحالة المتهمين بأنهم بدائرة مركز الرحمانية محافظة البحيرة استعرضوا القوة واستخدموا العنف قبل المجنى عليهم بأن حضروا الي مسكنهم شاهرين ادوات زجاجات حارقة وعصي قاصدين ترويعهم وتخويفهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس اهليتهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم وقد وقعت منهم بناء علي تلك الجرائم الآتية.

وضعوا النار عمدا فى محل مسكونة وهى منازل المجنى عليهم بأن رشقوها بزجاجات حارقه مولوتوف مضرمين بها النيران مما نجم عنه نشول الحريق على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تلفوا عمدا المنقولات المبينه وصفا دراجتين ناريتين (موتوسيكل ، توك توك ، و عربه كارو ( المملوكين للمجنى عليهما بان جعلوهم غير صالحين الاستخدام مما ترتب عنه ضررا ماليا تزيد قيمته عن خمسين جنيها ، كما حازوا و احرزوا ادوات عصى ، زجاجات حارقه ، مولوتوف) مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص دون ان يوجد لحملها او احرازها أو حيازتها مسوغ قانونی مبرر من الضرورة المهنيه او الحرفية.


استعراض القوة

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الجنايات



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