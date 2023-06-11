ووصفت الشبكة، المناورات المقررة بأنها "مناورات دفاع جوي غير مسبوقة فوق أوروبا"، مشيرة إلى أنه يُنظَر إلى هذه المناورات على أنها استعراض للقوة أمام روسيا.



وذكرت أن حوالي 10 آلاف شخص من أفراد الخدمة الجوية في ألمانيا سوف يتجمعون لمحاكاة رد "الناتو".



تأتي هذه التطورات في ظل الحديث حول اعتزام أوكرانيا القيام بهجوم مضاد أمام روسيا، وبالتزامن مع مرور 15 شهرا على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022.