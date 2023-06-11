المكسيك: محاكمة 16 جنديا لمواجهتهم اتهامات عسكرية تتعلق بمقتل 5 أشخاص فى نويفو لاريدو

وأضافت الوزارة - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأحد - أنه تم اعتقال الجنود ال16 يوم الخميس الماضي وسيتم احتجازهم في سجن عسكري في مكسيكو سيتي لحين محاكمتهم أمام محكمة عسكرية، مشيرة إلى أنه وجهت إليهم تهمة انتهاك الانضباط العسكري.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المحاكمة ستتم بشكل مستقل عن أية اتهامات قد يوجهها لهم المدعون المدنيون.

وبموجب القانون المكسيكي، فإن أي انتهاكات يرتكبها جنود ويتورط فيها مدنيون يجب أن تمر أمام محاكم مدنية، لكن يمكن توجيه اتهامات منفصلة في المحاكم العسكرية.

وقد وصف الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في وقت سابق عملية القتل التي وقعت في 18 مايو الماضي لخمسة أشخاص وتم التقاطها في كاميرات المراقبة بأنها "إعدام" وأكد أنه لا يمكن السماح بذلك.