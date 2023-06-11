المؤبد لعاطل حاز مواد مخدرة وحاول الهروب من سطح عقار بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عدلى عباس الخولى رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهم " ح.ن.م" بالسجن المؤبد غيابيا، وتغريمه مبلغ مالى قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 24557 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، أنه حال المرور الأمنى بدائرة القسم، لتفقد الحالة الأمنية ابصر شخص المتهم " ح.ن.م" عاطل، وما أن شاهد القوة الأمنية، فبدت عليه علامات الشك والريبة، واستدار إلى الخلف محاولا الهروب، والقى من يده علبه معدن تناثر منها مادة بنية اللون، وثبت أنها مخدر الحشيش، وعدد من الأقراص المخدرة، فتتبعت القوة ما ألقاه المتهم حتى تم التقاطها وتبين أنها لعدد 12 قطعة حشيش،وعدد 30 قرص مخدر، ولاذا المتهم بالفرار،وعقب انصراف القوة تناهى إلى مسامعهم، صراخ الأهالى مبلغين سقوط شخص المتهم من أعلى اسطح أحد العقارات،فتوجهوا إلى مكان الواقعة، وتمكنت من ضبطه،وبمناظرته تبين إصابته بعدة إصابات متفرقة بالجسم اثر السقوط من العقار، وبحوزته مبلغ مالى وهاتف محمول،وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية،التى أصدرت حكمها على المتهم.