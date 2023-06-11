اللقاحات الموسمية.. لماذا يجب تطعيم نفسك؟

كتبت إيناس البنا

يستخدم التطعيم الدفاعات الطبيعية لجسمك لبناء مقاومة لعدوى معينة وتقوية جهاز المناعة لديك، يقومون بتدريب جهاز المناعة لديك على تكوين أجسام مضادة، تمامًا كما يحدث عند التعرض لمرض ما.

يجب ألا تكون التطعيمات موسمية



وفيات الانفلونزا



تصيب الإنفلونزا مئات الآلاف من الأشخاص في بلدنا كل عام ، مما يؤدي إلى دخول عشرات الآلاف من الأشخاص إلى المستشفيات والوفيات، إنه مدمر بشكل خاص بين الفئات الضعيفة من السكان مثل كبار السن والأطفال الصغار.

إليك أسبابك لماذا يجب أن تأخذ تطعيمات الإنفلونزا



وفقا لموقع " thehealthsite "إذا تلقى شخص لقاح الإنفلونزا العام الماضي، فلن يتمكن من توفير الحماية الكافية هذا العام لأن فيروسات الإنفلونزا يمكن أن تتغير، يجب تحديث اللقاح سنويًا ليشمل أحدث أنواع الفيروسات.

نفس أنواع الفيروسات



في بعض الأحيان يتم تضمين نفس أنواع الفيروسات في اللقاح سنويًا، ومع ذلك، لا يزال لقاح الإنفلونزا السنوي ضروريًا لأن مناعة الجسم ضد فيروس الأنفلونزا تتراجع بمرور الوقت.

لقاح الانفلونرا



الحصول على لقاح الإنفلونزا يحمي المتلقي ويساعد في حماية المجتمع، نظرًا لأن التحصين يجعل الشخص أقل عرضة للإصابة بالأنفلونزا، فمن غير المرجح أن ينشرها، الطريقة الوحيدة لحماية الرضع الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر من الأنفلونزا، حيث لا يمكنهم تلقي اللقاح.

سبب وجوب أخذ التطعيمات بانتظام



اللقاحات آمنة وتدعم جهاز المناعة ويمكن أن تمنع الإصابة بأمراض خطيرة

لقاحات لجميع الأعمار



قد تكون اللقاحات مطلوبة لمختلف الفئات العمرية مثل الأطفال وكبار السن والآن للسفر.