اليوم السابع
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الكنيسة ترسم 4 قمامصة و345 شماسا فى عيد القمص يسى ميخائيل بطما

الأحد، 11 يونيو 2023 02:34 م
الكنيسة ترسم 4 قمامصة و345 شماسا فى عيد القمص يسى ميخائيل بطما الكنيسة ترسم 4 قمامصة
كتب: محمد الأحمدى

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احتفلت إيبارشية طما اليوم بالعيد الـ 61 لنياحة القمص يسى ميخائيل بديره بطما، حيث تولى صلوات القداس الإلهي نيافة الأنبا إسحق أسقف الإيبارشية إلى جانب مجمع الآباء الكهنة وخورس الشمامسة والمصلين، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته 4 من كهنة الإيبارشية قمامصة، وهم:
 
- القمص يسطس يوسف
 
- القمص متى بديع
 
- القمص لوقا موريس
 
- القمص يوحنا مجدي
 
كم رسم 345 من أبناء الإيبارشية شمامسة منهم 215 في رتبة إبصالتس، و 130 في رتبة أغنسطس.
 
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وكانت صلوات عشية العيد قد أقيمت مساء أمس وطيَّبَ خلالها، نيافة الأنبا إسحق أسقف طما جسد القمص يسى.
 
 
 
وبدأت الاحتفالات، منذ مطلع شهر يونيو الجاري، حيث تم إخراج جسد القديس من مزاره، ووضعه أمام الهيكل وظل طوال فترة الاحتفالات.
 
 
 
يذكر أن نيافة الأنبا إسحق، افتتح مساء الخميس الماضي، مبنى خدمات (مبيت) الأنبا فام للرحلات بالدير، يشمل المبيت غرف مجهزة بكافة وسائل الراحة وهومعد لخدمة واستضافة زائري الدير.
 
 
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

القمص يسى ميخائيل



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