اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 يونيو 2023 09:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

القومى للمرأة ناعيا الإعلامية فايزة واصف : كانت صاحبة قضية ورسالة

الأحد، 11 يونيو 2023 09:11 م
القومى للمرأة ناعيا الإعلامية فايزة واصف : كانت صاحبة قضية ورسالة الإعلامية فايزة واصف
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، بخالص الحزن والأسى  الإعلامية القديرة فايزة واصف، والتى وافتها المنية صباح اليوم.
 
وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ حزنها لفقدان مصر قامة إعلامية عظيمة ومتميزة ، قائلة:" لقد كانت الإعلامية الراحلة صاحبة قضية ورسالة ، وهدفها خدمة المجتمع ، حيث أثرت الساحة الإعلامية بالعديد من البرامج الهامة والهادفة  ، فلن ننسى برنامج حياتى الذى يعد واحد من أشهر البرامج الاجتماعية اجتماعى في التلفزيون المصرى واستمر على مدار ثلاثة عقود، و كان يسلط الضوء على مشكلات المجتمع  ويحللها ويقدم حلولا لها من خلال خبراء ومتخصيين ، هذا بخلاف العديد من البرامج الأخرى الهامة التي قدمتها الراحلة العظيمة فايزة واصف.. رحم الله الإعلامية القديرة فايزة واصف".
 
وتتقدم الدكتورة مايا مرسى بخالص التعازى والمواساة لأسرة الإعلامية الراحلة فايزة واصف وأصدقائها، داعية الله أن يتغمدها بواسع رحمته .
 
 
 
 
 
 

القومى للمراه

المجلس القومى للمرأة

مايا مرسى

الاعلاميه فايزه واصف



الموضوعات المتعلقة

فايزة واصف فى لقاء سابق: أكبر فنان كان بياخد 40 جنيها فى برنامج "حياتى"

الأحد، 11 يونيو 2023 03:19 م

أسرة الإعلامية فايزة واصف تؤدى صلاة الجنازة على جثمانها بمسجد الصديق

الأحد، 11 يونيو 2023 01:56 م

تشييع جثمان الإعلامية فايزة واصف بعد صلاة الظهر من مسجد الصديق بمصر الجديدة

الأحد، 11 يونيو 2023 09:23 ص

فايزة واصف .. لم تتقاض أجرا عن أشهر برامجها "حياتى" وانتقدت تحول المذيع لممثل

الأحد، 11 يونيو 2023 01:33 ص

فايزة واصف .. تعرف على سبب دراسة الراحلة للفنون المسرحية

الأحد، 11 يونيو 2023 01:31 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة