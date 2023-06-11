القاهرة تنهى الاستعداد لماراثون امتحانات الثانوية العامة لـ114 ألفا و453 طالبا

كتب سيد الخلفاوى

استعدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والإدارات التعليمية الــ33 التابعة لها لماراثون امتحانات الثانوية العامة نهاية العام الدراسي 2023/2022 ( الدور الأول)، والتى تنطلق غداً الإثنين وتستمر حتى 15 / 7 / 2023

وأنهت الإدارات التعليمية كافة استعداداتها من تجهيزات الاستراحات واللجان، وتوفير كافة المتطلبات من مراوح والتأكد من عملها بكفاءة، ومبردات المياه وكذا أعمال الصيانة، ومناسبة الأثاث للمرحلة العمرية.

وأكد أيمن موسى، مدير المديرية أنه سيتم تطبيق أقصى درجات الحماية وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ، وتوفير المناخ الهادىء والأمن خلال فترة إنعقاد الإمتحانات، مشددا على الإنضباط داخل اللجان وتنفيذ كافة التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الإمتحانات ،خاصة الكتاب الدورى رقم (22 ) بتاريخ 25 / 5 / 2023 لضمان تحقيق مناخ الإستقرار والطمأنينة اللازمة لأبنائنا الطلاب.

وأضاف " موسى" أنه تم التنسيق مع كافة الجهات الأمنية لتأمين مقار اللجان الإمتحانية وأوراق الأسئلة والاجابة، كما تم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والاسعاف لتوفير سيارة إسعاف وأطقم طبيه بكل إدارة، خط تليفونى للتواصل السريع، مع نشر سيارات الطوارئ للتدخل السريع في حالة حدوث أى أزمة بمحيط ومقار اللجان، وأيضاً توفير طبيب وزائرة صحية بكل لجنة.

كما أكد علي التواصل والتنسيق مع الاحياء والتأكيد علي نظافة محيط المدارس مقار اللجان الامتحانية والتواصل مع التموين لتوفير العيش للسادة الزملاء بالاستراحات .

وشدد " موسى " على منع إصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء للطالب أو الملاحظ، و إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والسلامة المهنية قبل وبعد أداء الإمتحان ، وضبط النفس واحتواء المواقف حرصاً على الصالح العام.

وأشار إلى تسليم العصا الإلكترونية وقياس درجة الحرارة لجميع المدارس مقار اللجان الإمتحانية ، وكذلك المطهرات وأدوات النظافة .

وشدد على ربط غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بغرف عمليات الإدارت التعليمية الـ33 على مدار اللحظة والتدخل الفورى فى أى موقف .

وأوضح " مدير المديرية " أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء إمتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ (114453)طالب وطالبة من بينهم عدد( 74382) طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد ( 34658) الشعبة العلمية علوم ، وعدد ( 20148 ) طالب وطالبة الشعبة العلمية رياضة ، وعدد ( 8137) طالب وطالبة دولى ، وعدد (908) طالب وطالبة دمج، كما تم تجهيز ( 95) استراحة (61) للرجال (34) للسيدات

وشدد " وكيل أول الوزارة " على مديرى عموم الإدارت التعليمية بالتعاون والتنسيق التام مع رؤساء اللجان والمتابعة اليومية قبل بدء اللجان الإمتحانية وتذليل كافة العقبات، كما حث الطلبة على الإلتزام والمراجعة الدقيقة والهدوء النفسي متمنياً لهم التوفيق والنجاح والتميز