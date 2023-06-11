السعودية تدشن حملة "طرق متميزة آمنة" للعام الثالث على التوالي استعدادا لموسم الحج

وأوضح الجاسر - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - أن الحملة تهدف إلى رفع كفاءة شبكة الطرق الطويلة ومستوى السلامة، وتوفير أفضل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن القادمين عبر المنافذ البرية لأداء مناسك الحج وللمسافرين والزوار ومستخدمي شبكة الطرق، منوها بالمستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تستهدف تعزيز جودة الطرق ومعدلات والسلامة، والحفاظ على البنية التحتية وترسيخ ريادة المملكة عالميا في ترابط شبكة الطرق.

وتنطلق الحملة في مسح شبكة الطرق ما بين المدن، التي تتجاوز 73 ألف كم، وأكثر من 3700 جسر، وذلك على مدار 5 أيام متواصلة، بمشاركة أكثر من 550 عضوا، مقسمين على 62 فريقا في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى مسح كامل للشبكة الوطنية خلال أسبوع واحد باستخدام عدد من التقنيات الحديثة مثل فحص الطرق بالدرون، وغيرها من التكنولوجيات الحديثة التي تضمن جودة ودقة أعمال المسح.