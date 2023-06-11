الزراعة: "التنمية المستدامة" يسلم 400 برج حمام بالأعلاف للمرأة المعيلة بمطروح

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن تسليم 400 برج حمام للمرأة المعيلة بصحراء محافظة مرسى مطروح تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء.

من جانبه، أكد المنسق الوطني للمشروع، الدكتور نعيم مصيلحي على أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" ومساهماته الجادة في مجالات التنمية الزراعية المتكاملة والمستدامة بالمنطقة الغربية في إطار رؤية مصر 2030، وتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، في ضوء الاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة التي تشمل تغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي، لمواجهة التحديات العالمية فيما يتعلق بالأمن الغذائي من خلال تمويله لعدد من المشروعات التنموية في مجالات التنمية الزراعية المستدامة.

ومن ناحيته صرح المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء والمدير التنفيذي لمشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية احدي المشروعات المدرة للدخل للسيدات البدويات داخل المجتمعات المحلية بمنطقة عمل المشروع من الضبعة غرباً حتى السلوم .

وأشار "الأمير" إلى أن المشروع من أحد أهدافه الرئيسية هو إقامة مشروعات صغيرة تساعد المرأة على تحسين الحياة المعيشية للمرأة البدوية داخل ربوع المحافظة كما يهدف المشروع لدعم المرأة، بمحو أمية 2000 سيدة وفتاة وتنفيذ مشروعات صغيرة لصالح المرأة، تربية الدواجن والماعز والحرف اليدوية، يستفيد منها اكثر 3000 سيدة بصورة مباشرة .



