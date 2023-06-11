اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس الكازاخستانى يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الباكستانى آفاق التعاون الثنائى

الأحد، 11 يونيو 2023 03:30 ص
الرئيس الكازاخستانى يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الباكستانى آفاق التعاون الثنائى كازخستان
ا ش ا

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أجرى الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، السبت محادثة هاتفية مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.
 
وذكرت وكالة أنباء كازينفورم الكازاخية أن الطرفين ناقشا آفاق التعاون بين البلدين في المجالين التجاري والاقتصادي، وأشارا إلى الديناميكيات الإيجابية في التجارة المتبادلة وتوسيع التعاون في مختلف القطاعات.
 
وأكد الجانبان اهتمامهما بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية. وعند الانتهاء من الحديث، دعا شهباز، شريف قاسم جومارت توكاييف لزيارة باكستان، "في أي وقت يناسبه".

الرئيس الكازاخستانى

كزاخستان

قاسم جومارت توكاييف

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