الداخلية تضبط 10 آلاف قرص تامول وترامادول.. اعرف التفاصيل

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى- الأمن العام ) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 42 كيلو جرام- 10 آلاف قرص مخدر لعقارى "التامول، الترامادول"- كمية من مخدر الآيس "الشابو" - مبلغ مالى– 5 هواتف محمولة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (شخص "له معلومات جنائية")، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش–- مبلغ مالى –هاتف محمول- ميزان حساس)، وضبط (شخص "له معلومات جنائية")، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش– مبلغ مالى –هاتف محمول)، وضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى –هاتف محمول)، وضبط (شخصين)، وبحوزتهما (عدد 2000 قرص مخدر لعقار "التامول"- كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتفى محمول) .

وتمكنت الجهود من ضبط (شخص "له معلومات جنائية")، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى – هاتف محمول)، وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية")، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس "الشابو" - مبلغ مالى – هاتف محمول- سلاح أبيض)، وضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية")، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام- مبلغ مالى – عدد 3 هواتف محمول- عدد 3 سلاح أبيض).

وأسفرت الجهود عن ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية")، وبحوزتهما (كمية من مخدرى الهيروين، الآيس "الشابو"- مبلغ مالى – عدد 4 هواتف محمول- ميزان حساس)، وضبط (شخص "له معلومات جنائية").. وبحوزته (كمية من مخدرى "الهيروين، الكوكايين"- سيارتين– وثيقة سفر 2 بطاقة مزورين - مبلغ مالى – عدد 4 هواتف محمول)، وضبط (شخصين)، وبحوزتهما (عدد 1000 قرص مخدر لعقار "الكبتاجون"- مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية"- عدد 4 هواتف محمول)، وضبط (شخص- مقيم بمحافظة سوهاج) لإدارته صفحة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يقوم من خلالها بالترويج لبيع مستحضرات مدون عليها أسماء المواد المخدرة المستحدثة.. وبحوزته (عدد 10 عبوات "مدون عليها أنواع المواد المخدرة المستحدثة"- مبلغ مالى– هاتف محمول).

وأثمرت الجهود عن ضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول- سلاح أبيض).

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.