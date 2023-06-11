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"الحماية المدنية" تقدم نصائح أمنية للوقاية من الحرائق بسبب الجو.. التفاصيل

الأحد، 11 يونيو 2023 01:00 ص
"الحماية المدنية" تقدم نصائح أمنية للوقاية من الحرائق بسبب الجو.. التفاصيل حريق ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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وضعت إدارة الحماية المدنية ، روشتة أمنية للوقاية من اندلاع حرائق بالشقق ناتجة عن ماس كهربائى وقد نتج عن هذه الحرائق وفاة العديد من الأشخاص وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة، ومنها:
 
-التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل التشغيل.
 
-فصل التيار الكهربائى عند القيام بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.
 
-عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.
 
-صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.
 
-التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.
 
- عدم القيام بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز. 
 
-تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.
 
-تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.
 
-تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.
 
-عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.
 
 
 
 
 

الحماية المدنية

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