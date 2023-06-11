اليوم السابع
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الجامعة العربية تعقد اجتماع اللجنة القانونية العربية لدعم الشعب الفلسطينى

الأحد، 11 يونيو 2023 01:55 م
الجامعة العربية تعقد اجتماع اللجنة القانونية العربية لدعم الشعب الفلسطينى الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبوعلي
بيشوى رمزى

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عقدت اللجنة القانونية العربية لتقديم المشورة القانونية لدعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة لإنصاف الشعب الفلسطيني، اليوم الأحد، اجتماعها الثاني في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

 
وترأس الاجتماع مساعد وزير الخارجية والمغتربين لشؤون العلاقات المتعددة الأطراف السفير عمار حجازي بحضور الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبوعلي، وعدد من الخبراء القانونين من الدول العربية.
 
ومن جانبه، أكد أبوعلي، على أهمية عقد اللجنة اليوم المنبثقة بقرار من قمة الجزائر حيث تعقد إجتماعها الثاني، مشيرا إن جدول أعمال اللجنة يندرج بنقاط محددة أهمها هيكلة عمل اللجنة وتحديد مهامها واختصاصاتها وآليات انعقادها. 
 
وأوضح أبو علي في تصريح له على هامش أعمال اللجنة، أنها ناقشت مهامها الأساسية وكيفية العمل على متابعة وتنفيذ خطة عملها التي نحن في صدد مناقشتها.
 
وقال الأمين العام المساعد، إن مهام اللجنة هو تقديم الدعم القانوني لدولة فلسطين، وتقديم آليات تخصيص الأهداف والتصدي للإنتهاكات والجرائم الإسرائيلية على المستويات الدولية وأمام جهات العدالة الناجزة .
 
كما تهدف إلى دعم المساعي الفلسطينية الهادفة إلى إنصاف الشعب الفلسطيني جراء الظلم الحالي والتاريخي الذي إستهدفه وتقديم المساعدة الفنية والمالية اللازمة لتلك المساعي.

الجامعة العربية

فلسطين

سعيد أبو على

الانتهاكات الإسرائيلية

الاحتلال الإسرائيلى



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