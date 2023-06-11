الثانوية العامة.. التعليم تقدم إرشادات هامة للطلاب قبل بدء الامتحانات غدا

كتب محمود طه حسين

يقدم اليوم السابع فى التقرير التالى نصائح مهمة من التعلم لطلاب الثانوية العامة ، قبل بدء الامتحان الاثنين المقبل.

- التأكد من أن كراسة الأسئلة والبابل شيت سليمة ومكتملة لا يوجد بها نواقص.

- قراءة الأسئلة بشكل جيد وبهدوء حتى يتم الإجابة بشكل سليم دون مشكلات.

- تأكد من أن تظليل الدائرة فى البابل شيت يقابلها نفس رقم السؤال فى كراسة الأسئلة.

- كتابة البيانات بدقة وخاصة رقم الجلوس وتظليله بعد كتابته فى كراسة البابل شيت.

- عدم دخول لجنة الامتحانات بأى وسيلة إلكترونية وخاصة التليفون المحمول.

- عدم التأخر على لجنة الامتحان حيث تبدأ لجنة الامتحان فى التاسعة صباحاً.

- إجابة كل سؤال فى الجزء المخصص له بالأسئلة المقالية والتى لن تتخطى ال 15% فى كل مادة.

- لا تقوم بالتظليل على اكثر من دائرة لكل سؤال بل أختر دائرة واحدة وقوم بتظليها وفى حالة تغيير الإجابة ضع علامة إكس على الدائرة الأولى.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023، الأسبوع المقبل بالمواد غير المضافة للمجموع حيث يؤدى الطلاب فى اليوم الأول الاثنين 12 يونيو امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم الاستعداد بشكل كامل للامتحانات وسيتم توفير أجواء هادئة للطلاب داخل لجان السير، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات لضبط سير الامتحانات.

ويؤدى الطلاب الثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، اى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

وتابعت الوزارة أنه يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.