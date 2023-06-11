التعليم: تقنية كاميرات المراقبة فى كل قطاع بالجمهورية خلال امتحانات الثانوية العامة

كتب أحمد عرفة

كشف شادي زلطة متحدث التعليم العالي، أن تقنية كاميرات المراقبة المطبقة هذا العام في إمتحانات الثانوية العامة تأتي ضمن ضوابط وإجراءات صارمة التي تنتهجها الوزارة لضبط إيقاع اللجان وعدم وجود أي ثغرات تتيح الغش الالكتروني أو عبر الهواتف المحمولة.

وأضاف خلال مداخلة خلال برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، كاميرات مراقبة تم تركيبها على مستوى اللجان في كافة أنحاءالجمهورية لرصد أي تحركات مخالفة، حيث تتم المراقبة مباشرة من غرفة عمليات مركزية لاتخاذ الاجراءات المناسبة .

وأوضح أن ثمة ضوابط أخرى إجرائية جنباً إلى جنب مع تقنية كاميرات مراقب أبرزها التأكيد والتشديد على عدم دخول الطلاب سواء بساعات السمارت أو السماعات أو التليفونات.