الانتهاء من تجهيز 158 لجنة في الشرقية لطلاب الثانوية العامة.. اعرف التفاصيل

الشرقية- إيمان مهنى

أنهت محافظة الشرقية، استعداداتها لانطلاق امتحانات الثانوية العامة ، غدا الاثنين 12 يونيو الجاري، حيث خصصت 158 لجنة موزعة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لاستقبال 54 ألفا و279 طالبا وطالبة.

وقال محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم، انه شكلت غرفة عمليات متابعة الامتحانات، تم التنسيق بين مديريات الصحة والتأمين الصحي والأمن.

موضحا ان التنسيق مع مديرية الامن، لتأمين اللجان ، وتحديد مسارات وخطوط سير السيارات اللازمة لنقل صناديق أوراق الأسئلة والاجوبة من مركز توزيع الاسئلة لمقار اللجان الامتحانية.

وكذلك توفير زائرة صحية للتعامل مع أي حالات مرضية طارئة، وكذلك تحديد أماكن تمركز سيارات الإسعاف بمحيط اللجان، ومع روساء المدن و المراكز، من حيث اعمال النظافة اليومية، ورفع الاشغالات بمحيط كل لجنة.

وأشار إلى أنه كلف لجنة المرور على اللجان وعددها 158 لجنة، للتأكد من صلاحيتها، ووجود تهوية جيدة ونظافة دورات المياه، وتكليف عمال لمراجعة أعمال النظافة والتطهير اليومية بكل اللجان.