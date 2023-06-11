الأول منذ 9 سنوات.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب أفريقيا

وكالات

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا قوته 5 درجات وقع اليوم الأحد بالقرب من جوهانسبرج، فى جنوب إفريقيا، وهز المباني في أكثر المقاطعات اكتظاظا بالسكان في جنوب إفريقيا.

وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع في مقاطعة غوتنغ حوالى الساعة 2:38 صباحا (00:38 بتوقيت غرينتش) على بعد نحو 10 كيلومترات (6 أميال) تحت السطح.

وشعر السكان في جميع أنحاء المقاطعة بالزلزال، وقام البعض بنشر صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر أضرارا هيكلية طفيفة في الجدران.

وفي أغسطس 2014، ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة مدينة تعدين الذهب بالقرب من جوهانسبرغ. وكان آخر زلزال كبير ضرب جنوب إفريقيا بقوة 6.3 درجة في مقاطعة ويسترن كيب في عام 1969.