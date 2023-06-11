الأولى على الإعدادية بالمنوفية: كنت بذاكر 3 أو 4 ساعات يوميا وأتمنى دخول كلية الطب

المنوفية - محمد فتحى

سيطرت حالة من الفرحة والسرور على منزل الطالبة نوران أحمد الطوخى الحاصلة على المركز الأول على مستوى محافظة المنوفية، فى الشهادة الإعدادية، حيث امتلئت أرجاء المنزل بالزغاريد.

وتقول نوران أحمد الطوخى الحاصلة على المركز الأول على مستوى محافظة المنوفية، فى الشهادة الاعدادية، أنها كانت طالبة بإحدى المدارس التابعة لإدارة منوف التعليمية بمحافظة المنوفية، وكانت تذاكر يوميا لايقل من 3 إلى 4 ساعات يوميا.

وتضيف الحاصلة على المركز الأول على مستوى محافظة المنوفية فى الشهادة الاعدادية، أن يومى كان يبدأ فى الساعة الرابعة والنصف صباحا يوميا بصلاة الفجر ثم قراءة ورد يومى للقرآن لأنى أحفظ القرآن الكريم وحتى الآن حفظ أكثر من 17جزء وأذهب يوميا للحفظ فى كتاب مع شيخ حافظ لكتاب الله، ثم الذهاب إلى بعض الدورس الخصوصية والحفاظ يوميا على الذهاب إلى المدرسة.

وتشير نوران الطوخى أنها تلقت خبر نجاحها من والدتها بعد اتصال تلقته والدتها من مسئولى الإدارة التعليمية، مؤكده منذ الصغر وأن أحصل على المراكز الأولى بسبب أننى لدى هدف هو التفوق والالتحاق بكلية الطب جامعة المنوفية.

وتضيف الحاصلة على المركز الأول على مستوى محافظة المنوفية فى الشهادة الاعدادية، أن هوياتى هو الاعمال اليدوية الكروشية، والرياضة وبالتحديد لاعبة الكارتية، مشيرة إلى أنها لاعبة كومتية حاصلة على المركز الثانى محافظة موسم 2022/2023 وحصلت هذا على 5 درجات تفوق رياضى بالإضافة إلى مجموعى والمركز الخامس جمهورية وكانت بمنتخب الكراتية بالمنوفية لعام 2022، وأعشق قراءة الرويات فى أوقات الفراغ.