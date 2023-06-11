اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الأرصاد الكندية: هطول الأمطار يساعد في تنقية الهواء من دخان حرائق الغابات

الأحد، 11 يونيو 2023 10:12 ص
الأرصاد الكندية: هطول الأمطار يساعد في تنقية الهواء من دخان حرائق الغابات حرائق الغابات
أ ش أ

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أعلنت الأرصاد الجوية الكندية أن هطول الأمطار المتوقعة اليوم الأحد يمكن أن يساعد في تبديد سحب الدخان شرق كندا، لكنها قد لا تصل إلى حرائق الغابات المستعرة في مقاطعة كيبيك إلا بعد أيام .


وأكد خبير الأرصاد الجوية في الحكومة الاتحادية الكندية، جيرالد تشينج - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - " أن هطول أمطار متوقعة اليوم في جنوب أونتاريو وجنوب غرب كيبيك سيساعد على الأرجح في تنقية الأجواء من الدخان".


وقال " إن الأمطار ستصل على ما يبدو إلى الأجزاء الشمالية من كيبيك، حيث تشتعل أكبر الحرائق، ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل لكن من المتوقع أن يكون معدل هطول الأمطار بين 10 و20 مليمترا فقط "، مضيفا " ما يقلقنا هو أنه ليس هناك الكثير من الأمطار".


وكان مسؤول كندي قد حذر اليوم الأحد من أن حرائق الغابات المستعرة غربي البلاد قد تستمر "طوال الصيف"، فيما يحاول عناصر الإطفاء السيطرة عليها مع اضطرار آلاف الكنديين إلى مغادرة منازلهم، وذلك عقب احتراق نحو 17800 ميل مربع منذ بداية العام الجاري، وهو أعلى بكثير من المعدلات السابقة مع ارتفاع درجة الحرارة بشكل أسرع نتيجة تغير المناخ


كندا

حرائق الغابات

حرائق الغابات فى كندا

هطول الأمطار فى كندا

الأرصاد الكندية



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