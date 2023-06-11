اعترافات لصوص ماكينات الصراف الآلى: "نستبدل بطاقات كبار السن"

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

أدلى المتهمون بسرقة الأموال من المترددين على ماكينات الصراف الآلي باعترافات تفصيلية، حيث اعترفوا باستغلال عدم دراية كبار السن بسحب الأموال من الصراف الالي واستبدال البطاقات وسرقتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سيدتان - لهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائر قسم شرطة الدرب الأحمر ، وبحوزتهما (2 بطاقة بنكية - مشغولات ذهبية - مبلغ مالى "مجهولين المصدر").

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع سرقة المواطنين المترددين على ماكينات الصراف الآلى من كبار السن عن طريق تبديل البطاقات البنكية الخاصة بهم عقب إيهامهم بمعاونتهم فى سحب المبلغ المالى، ومغافلتهم وإستبدالها بأخرى عقب التحصل منهم على الرقم السرى وسحب مبالغ مالية من حساباتهم، وإنفاقها على متطلباتهما الشخصية وشراء مشغولات ذهبية.

وأقرا بأن المبلغ المالى والمشغولات الذهبية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى ، كما أقرا بإرتكاب عدد (9) وقائع سرقة بإستخدام البطاقات البنكية المضبوطة بحوزتهما ، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمتين واتهموهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.