اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 يونيو 2023 10:19 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة شمال غرب باكستان لـ25 قتيلا و145 مصابا

الأحد، 11 يونيو 2023 08:50 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة شمال غرب باكستان لـ25 قتيلا و145 مصابا أمطار - صورة أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أعلنت سلطات باكستان ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التي اجتاحت مناطق شمال غرب البلاد وأدت إلى انهيار عدة منازل و25 قتيلا و145 مصابا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأحد أن الأمطار ضربت مناطق "بانو" و"لاكي مروات" و"كراك" بإقليم "خيبر بختونخوا" وتسببت في اقتلاع الأشجار وتدمير أبراج نقل الكهرباء.

وقد أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يوم أمس (السبت) عن حزنه وأسفه إزاء سقوط خسائر في الأرواح جراء الأمطار والرياح كما وجه السلطات بمتابعة عمليات الإغاثة.

يشار إلى أن الأمطار الموسمية والفيضانات قد اجتاحت باكستان العام الماضي وأسفرت عن مقتل أكثر من 1700 شخص وتضرر حوالي 33 مليون شخص آخرين وتشريد ما يقرب من 8 ملايين.

 


امطار

باكستان

الأمطار الموسمية

بانو



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة