ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1% بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على تباين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 17696 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 3235 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 21204 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 7427 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 3685 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 5384 نقطة.