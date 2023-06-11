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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1% بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 11 يونيو 2023 10:20 ص
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1% بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على تباين.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 17696 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 3235 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 21204 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 7427 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 3685 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 5384 نقطة.

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