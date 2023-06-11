إمدادات نفط من روسيا والمكسيك لتخفيف أزمة الوقود فى كوبا

أحمد علوى

مع وصول إمدادات نفط مؤخرا من المكسيك وروسيا والتقارب التجاري بين فنزويلا والولايات المتحدة، قد تنجح كوبا في التخفيف من حدة أزمة الوقود الخطيرة التي تعانيها.

تشهد الجزيرة الشيوعية منذ نهاية مارس صفوفا طويلة من السيارات أمام محطات البنزين.

فلم تعد كوبا الخاضعة لحظر أمريكي منذ 1962 تنتج سوى ثلث استهلاكها اليومي من الوقود وهي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثلاثة عقود مع انقطاع متكرر في الكهرباء والمواد الغذائية.

غير أنها تلقت مؤخرا إمدادات من النفط قد تخفف قليلا من شدة وضعها.

وأورد موقع "فيسل فايندر" لتعقب حركة السفن أن ناقلة النفط المكسيكية "بيسنتيناريو" التي تقدر حمولتها بـ265 ألف برميل وصلت الثلاثاء إلى ميناء هافانا، ولاحظت وكالة فرانس برس أنها كانت الخميس راسية في مصفاة نيكو لوبيز في العاصمة الكوبية.

وفي نهاية مايو، وصلت ناقلة النفط الضخمة "ليمو" التي ترفع علم الكاميرون والآتية من روسيا، إلى ميناء ماتانزاس على مسافة حوالى مئة كلم إلى شرق هافانا ناقلة حمولة تقدر بـ800 ألف برميل.

ورأى خورخي بينيون خبير سياسة الطاقة في جامعة تكساس الأميركية أن عرض النفط قد "يعود إلى مستوى مقبول" في كوبا.

ولفت إلى أنه مع طاقة تكرير تقدر بـ22 ألف برميل في اليوم في مصفاة هافانا، سيكون من الممكن تأمين إمدادات للعاصمة لفترة ثلاثة أسابيع.