إطلاق أول تدريب مهنى لمقدمى خدمات الدعم النفسى والاجتماعى للتصدى للعنف ضد النساء

كتب محمود راغب

أطلق المجلس القومي للمرأة ممثلاً في مكتب شكاوى المرأة بالشراكة مع قسم الطب النفسي بالقصر العيني جامعة القاهرة وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والإتحاد الأوروبي أول تدريب مهني متخصص لمقدمي خدمات الدعم النفسي والاجتماعي.

تم إطلاق التدريب في كلية الطب بالقصر العيني الكلية المعنية بتقديم الدراسة النظرية والعملية داخل جامعة القاهرة، في إطار الجهود الوطنية للاستمرار في تعزيز الخدمات المقدمة للسيدات من خلال نظام الإحالة الوطني لدعم الناجيات من العنف، ومن ضمن الجهود لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، مع التركيز على محور الحماية الذي يهدف إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.

شهدت فاعلية إطلاق التدريب حضور كل من الدكتورة منال المصري، عميدة كلية الطب جامعة القاهرة؛ والدكتورة نهى صبري، رئيس قسم الطب النفسي بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة؛ وأمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس؛ والدكتورة سلمى ناصر؛ مديرة برامج إنهاء العنف ضد المرأة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وأكدت أمل عبد المنعم أن إطلاق هذا التدريب المهني جاء نتاج جهود كبيرة استمرت على مدار أربع سنوات، وهو التدريب المهني الأول من نوعه فى مصر، مشيرة أنه سيتم إتاحة التدريب لمديري الحالات من جميع المحافظات لتزويدهم بالمهارات المطلوبة التى تساعد على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للناجيات بالمجان، باللإضافة إلى إمكانية تقديم الدعم من خلال التقنيات عن بعد، وذلك تحت إشراف مكتب شكاوى المرأة، وفي الحالات التي تتطلب عناية طبية، سيتم تحويلها إلى طبيبات وأطباء نفسيين متخصصين . وأكدت أن أزمة فيروس كوفيد-١٩، قد تركت آثارها على المرأة بشكل كبير.

وعرضت الدكتورة نهى صبرى سبل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي مستعرضة البرنامج التدريبي وما يتضمنه ومدته التدريبية وإنقسامه ما بين التدريس النظرى والعملى مؤكدة أن التدريب سيتم تحت إشراف مباشر من المراكز المعتمدة بالطب النفسى ويشمل البرنامج العديد من الموضوعات منها الخلفية النظرية للبعد النفسي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة والمشكلات والاضطرابات النفسية والاجتماعية المرتبطة بالسيدات بجانب أخلاقيات الإرشاد النفسي و المهارات الأساسية للإرشاد والدعم النفسى والمهارات الخاصة للإرشاد مع السيدات ودراسة تقنيات الدعم النفسى لبعض المشاكل الخاصة.

وأكدت الدكتورة منال المصرى أن التدريب يعد نواه لدعم كل ما يخص المرأة بطريقة ممنهجة وعلمية مؤكدة أنه سيتم تقديمه من خلال أساتذة متخصصين، وقد ألقت الضوء على المراكز النفسية بأشكالها المتنوعة وجميع أشكال الدعم للسيدات من خلال البرامج المقدمة عن بعد (أونلاين).

وسلطت الدكتورة سلمى ناصر الضوء على أهمية التدريب حيث يسعى إلى إعداد كوادر مؤهلة لتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي بما يتماشى مع إحتياجات المرأة والمجتمع.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تطوير المنهج التدريب المهني من خلال إنشاء مجلس علمي برئاسة الدكتورة منن عبد المقصود ؛ رئيسة الأمانة العامة للصحة النفسية. وقد جمع المجلس بين خبيرات وخبراء في مجال علم النفس والطب النفسي (أ.عادل مدني، أ.د. إسماعيل صادق ، أ.د. نبيل القط ، أ.د. ألفت علام، أ.د. منى أبو طيرة، أ.د. محمد خليل) وذلك لضمان تطوير منهج علمي متكامل وتم استخدام نهج يركز على الناجيات من العنف لضمان تلبية احتياجاتهن. وقد تم تطوير المنهج التدريبي بدعم من الاتحاد الأوروبي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.