اليوم السابع
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الأحد، 11 يونيو 2023 03:54 م
أكرم القصاص
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إصابة 7 أشخاص صدمتهم سيارة بالطريق السياحى فى الفيوم

الأحد، 11 يونيو 2023 03:06 م
إصابة 7 أشخاص صدمتهم سيارة بالطريق السياحى فى الفيوم حادث تصادم - أرشيفية
الفيوم رباب الجالى

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أصيب 7 أشخاص صدمتهم سيارة مسرعة بالطريق السياحى لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم وتم نقل المصابين إلى مستشفى ابشواى المركزى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
 
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بالطريق السياحى لبحيرة قارون امام مدخل مدينة إبشواى.
 
وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين أن سيارة صدمت عدد من الأشخاص وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى إبشواى المركزى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق 

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