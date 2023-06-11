اليوم السابع
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إصابة 6 أشخاص في حادث إطلاق نار بمدينة هيوستن الأمريكية

الأحد، 11 يونيو 2023 03:58 م
إصابة 6 أشخاص في حادث إطلاق نار بمدينة هيوستن الأمريكية الشرطة الأمريكية
أ ش أ

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أفادت الشرطة في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية بأن ستة أشخاص أصيبوا بالرصاص بعد أن فتح شخص النار في موقف سيارات مزدحم خارج نادٍ في هيوستن اليوم الأحد.
وقال رئيس الشرطة تروي فينر - بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس" - "إن الضباط عثروا على ستة أشخاص مصابين بطلقات نارية بعد اضطراب داخل النادي امتد إلى ساحة انتظار السيارات"، موضحا أن أحد الضحايا الستة في حالة حرجة وخضع لعملية جراحية طارئة، وكان تشخيصه غير مؤكد.
وتوقع أن ينجو الضحايا الخمس الآخرون، مضيفا أن فيديو المراقبة الذي تم التقاطه في مكان الحادث ستتم مراجعته كجزء من التحقيق، فيما لم يتم القبض على أي مشتبه به. 


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