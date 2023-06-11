إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة أتوبيس بالأميرية

كتب كريم صبحى

قررت نيابة الأميرية إحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة أتوبيس شركة خاصة.

ونجحت الداخلية في ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة القليوبية، لقيامهما بسرقة أتوبيس خاص بإحدى الجمعيات حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأميرية، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" والتصرف فى الأوتوبيس المستولى عليه لدى (عميليهما "سيئ النية - مقيمان بمحافظة القليوبية"، حيث أمكن ضبطهما وبحوزتهما " مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة " كما أقر أحدهما بتقطيع الأتوبيس وبيع بعض أجزائه وأرشدا عن باقى الأجزاء داخل ورشة السمكرة الخاصة بأحدهما وباستدعاء المجنى عليه تعرف على أجزاء السيارة المضبوطة واتهمهم بالسرقة.

وتمكنت الجهود من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة أتوبيس ركاب تابع لإحدى الشركات وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" مُستغلاً تواجد مفتاح تشغيل السيارة بداخلها وعدم تواجد السائق ، وتم بإرشاده ضبط الأتوبيس المستولى عليه بمكان إخفائه بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة وإتهمه بالسرقة.