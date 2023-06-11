اليوم السابع
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أوكرانيا: إصابة 5 مدنيين جراء 41 هجوما روسيا على خيرسون

الأحد، 11 يونيو 2023 09:54 ص
أوكرانيا: إصابة 5 مدنيين جراء 41 هجوما روسيا على خيرسون أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين اليوم الأحد أن 5 مدنيين أصيبوا جراء 41 هجوما شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.
 
وذكر بروكودين - في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - أن الجيش الروسي شن، خلال الساعات ال(24) الماضية، 41 هجوما وأطلق 247 قذيفة هاون ومدفعية وجراد وطائرات بدون طيار ومروحيات عسكرية استهدفت تجمعات سكنية في بلدات المنطقة، الأمر الذي أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بجروح متفاوتة.
 
وأضاف المسئول الأوكراني أن الروس أطلقوا 32 قذيفة على مدينة خيرسون أثناء إجراءات الإخلاء في المدينة، مما أدى إلى إصابة متطوعين وإلحاق أضرار بأهداف البنية التحتية المدنية.

 


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