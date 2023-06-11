أوقاف البحيرة تنفى واقعة إصابة شخص سقط من أعلى مسجد: كلام مغلوط وعار عن الصحة

البحيرة - ناصر جودة

نفت مديرية الأوقاف بالبحيرة ماتم تداوله من أخبار على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى عن إصابة شاب بكسور وإشتباه ما بعد الارتجاج إثر سقوطه من أعلى مسجد بقرية التوفيقية التابعة لمركز إيتاى البارود.

وقال الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، إنه بمراجعة الأمر مع قيادات إدارات المساجد تبين أن هذه الاخبار عارية تماما عن الصحة ومغلوطة تماما وان الواقعة المشار اليها لا تخص أى مسجد من مساجد وزارة الأوقاف على الإطلاق.

وكانت عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى قد نشرت أخبارا عن إصابة شاب يبلغ من العمر 36عاما بإشتباه مابعد الارتجاج وإشتباه نزيف داخلي وإشتباه كسر بالحوض وكدمات متفرقه بالجسم إثر سقوطه من أعلى مسجد بقرية التوفيقية وتم نقله الى مستشفى إيتاى البارود لاسعافه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.