اليوم السابع
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أمن الجيزة يكشف هوية المتهم بسرقة شركة نقل أموال بمدينة 6 أكتوبر

الأحد، 11 يونيو 2023 08:02 م
أمن الجيزة يكشف هوية المتهم بسرقة شركة نقل أموال بمدينة 6 أكتوبر حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، هوية المتهم بسرقة 900 ألف جنيه من شركة نقل أموال بمدينة 6 أكتوبر، حيث تبين أن أحد العاملين بالشركة وراء ارتكاب الجريمة، وبضبطه اعترف بالسرقة فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد سرقة مجهول لمبلغ 900  ألف جنيه من شركة نقل أموال في مدينة 6 أكتوبر. 
 
بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث إلى أن أحد العاملين بالشركة وراء سرقة النقود، وتمكنوا من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، وأرشد عن المبلغ المالي، وذكر أنه أنفق جزء منه.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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